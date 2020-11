Pizarro: “Perplesso dalle proprietà straniere, vanno e vengono. Firenze e Roma nel cuore”

David Pizarro, faro dei centrocampi passati di Roma e Fiorentina, ha rilasciato al Messaggero un’intervista della quale vi riportiamo alcuni passaggi. Pizarro ha in programma di tornare in Italia per cominciare il corso da allenatore, e si lascia andare ai ricordi: “Fiorentina e Roma? Due squadre e due città a cui sono molto legato. Ci ho lasciato un pezzo di cuore”. Incalzato sulle proprietà straniere, il Pek spera che tornino quelle italiane, rammentando i Sensi a Roma e i Della Valle a Firenze: “Queste proprietà straniere vanno e vengono, ora ci sono ora non ci sono, delegano. Io onestamente rimango perplesso“.

