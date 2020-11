Il derby dei dollari tra Commisso e Friedkin: la sfida tra stadi nuovi e esportazione

Il Corriere Fiorentino analizza la sfida a distanza che si giocherà fra i due proprietari a stelle e strisce di Fiorentina e Roma, Rocco Commisso e Dan Friedkin. Di solito gli americani sono attratti dalla bellezza di Roma e Firenze e investono nel turismo, qui invece abbiamo fior di milioni scaricati nell’industria del pallone: le due proprietà sono ricche e solide e stanno esportando i loro marchi oltreoceano. Commisso seguirà la partita come l’avanzamento del progetto per il nuovo stadio, progetto che interessa anche al suo collega, intento a vagliare le alternative all’opzione numero uno, Tor della Valle. Un po’ una situazione analoga. Invece Trigoria è un centro sportivo all’avanguardia da 40 anni, mentre il Viola Park sta per nascere, colmando così una lacuna importante. A Roma ormai sono abituati alle proprietà straniere, invece Commisso è il primo qui a Firenze, sebbene si definisca italiano. Chissà, magari potranno essere strette alleanze con Friedkin… dopo la partita di stasera, ovvio.

