Enigma in attacco, Callejon giocherà? E se sì, in che posizione? Iachini riflette

Iachini contro tutti. La sfida contro la Roma per sovvertire il pronostico e abbassare il volume delle critiche, che non si sono placate dopo due vittorie sofferte. Il Corriere Fiorentino ripercorre le parole del Mister in conferenza stampa: soddisfatto della produzione offensiva, non altrettanto delle prestazioni della difesa e dell’atteggiamento in situazioni di vantaggio. Giocatori come Ribery e Callejon possono dare una grossa mano, ma il rebus sta nel capire se e dove giocherà lo spagnolo. Iachini ha ammesso che non può fare tutta la fascia, quindi rimane lo spazio in attacco: accanto a Ribery in prima linea o dietro a un centravanti? Il ballottaggio con Bonaventura e con le punte è appena iniziato…

LA CORRIDA CONTRO PEDRO: CALLEJON IL PROTAGONISTA ATTESO