Pedro vs Callejon, la corrida tra campioni tutta classe e lingua spagnola

La Gazzetta dello Sport accende i riflettori sul confronto tra Pedro e Josè Callejon, anime spagnole di Roma e Fiorentina. Entrambi 33enni, entrambi accolti con un pizzico di scetticismo da svincolati. Pedrito ha letteralmente vinto tutto: è l’unico giocatore in assoluto ad aver portato a casa tutti i maggiori trofei internazionali per club e Nazionali. Callejon ha una bacheca meno ricca, ma ha comunque nel repertorio colpi di grande calcio e ha timbrato mercoledì il primo gol in Coppa Italia con la maglia viola. E’ arrivato di fatto al posto di Chiesa, nonostante abbia detto di non essere il sostituto di nessuno, ma il 3-5-2 lo costringe ad alzare il suo raggio d’azione: oggi il ballottaggio è con Bonaventura per affiancare Ribery (da capire se in attacco oppure alle spalle di una punta, LEGGI)