La probabile formazione: attacco tutto fantasia, Amrabat ancora al centro

La Fiorentina vara l’attacco senza centravanti di Montelliana memoria: l’augurio è che il risultato finale non sia lo stesso, ma Iachini sembra volersi affidare a Callejon (in ballottaggio con Kouamé) e Ribery in avanti, lasciando in panchina contemporaneamente tutte e tre le punte che ha a disposizione. Poche sorprese per il resto, con Quarta a colmare il vuoto lasciato dall’infortunato Pezzella e Lirola confermato a destra. Rispetto alla Coppa Italia, tornano Caceres a sinistra di Milenkovic, Dragowski in porta, Biraghi a sinistra e il trio Bonaventura-Amrabat-Castrovilli in mediana.

Di un’altra idea, rispetto agli altri quotidiani, la Gazzetta dello Sport: secondo la Rosea, la Fiorentina adotterà un 3-4-2-1 con Kouamé supportato da Ribery e Callejon, sacrificando Bonaventura in mezzo al campo.

La probabile formazione: Dragowski; Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura/Kouamé, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Callejon/Kouamé.

GLI INDIZI DI IACHINI IN CONFERENZA STAMPA