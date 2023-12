Più tempo dal fisioterapista che in campo: guai a rischiare con Arthur

Il Corriere Fiorentino, si sofferma su un acciaccato in casa Fiorentina: Arthur. Il brasiliano è stato convocato da Italiano, ma molto probabilmente partirà dalla panchina per fare spazio a Maxime Lopez. L'ex Juventus, nell'ultimo anno e mezzo, ha passato più tempo dal fisioterapista che in campo e tutti conoscono la fragilità del brasiliano. Per questo motivo, guai a rischiare problemi maggiori. Arthur ormai è il perno di questa Fiorentina e perderlo per altri giorni potrebbe essere troppo rischioso, soprattutto adesso che Italiano dovrà fare a meno del suo numero 10.