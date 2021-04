Più soldi, più ambizioni: Vlahovic è un doppio banco di prova

Un tesoro, sì, ma anche un importante banco di prova. La Nazione in edicola oggi scrive di Dusan Vlahovic in questa doppia veste per la Fiorentina, che nel 2018 ha pagato un milione e mezzo per assicurarselo e che la scorsa estate lo ha trattenuto anche a fronte di offerte molto interessanti: la Roma aveva messo sul piatto più di 30 milioni, con una formula in stile-Chiesa. Vlahovic deve moltissimo a Firenze, ma la sua dimensione sta crescendo e le opportunità si moltiplicano, per cui rinnovare avrebbe una forte carica simbolica. La trattativa non è facile, non solo dal punto di vista economico: a Dusan va offerto un progetto capace di farlo crescere anche sotto il profilo delle vittorie. Più soldi e più ambizioni, in sintesi. Rocco Commisso giocherà un ruolo fondamentale, al suo rientro in Italia, in questa partita.