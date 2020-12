Più occasioni, ma sempre gli stessi pochi gol. Fiorentina, numeri da paura

Numeri che suonano come un campanello d’allarme: contro il Genoa la Fiorentina ha interrotto un digiuno dal gol lungo 489 minuti, ma per trovare un gol degli attaccanti bisogna tornare indietro al 2 ottobre, alla terza di campionato contro la Samp quando a metterla dentro fu Vlahovic. Una striscia aperta di 648 minuti che il Corriere dello Sport – Stadio analizza come un problema collettivo. Solo Udinese, Parma, Genoa e Crotone hanno segnato meno della Fiorentina, ma solo il 18% dei gol viola (2 su 11) è arrivato dai piedi delle punte. Contro l’Atalanta – scrive il quotidiano – servirà capitalizzare al massimo le occasioni, per tornare a quella vittoria che manca dal 25 ottobre. Nelle ultime sette sfide contro i nerazzurri, tra campionato e coppa i viola hanno vinto solo in un’occasione, subendo quasi due gol a partita. Ma sebbene i numeri non siano troppo incoraggianti, da quando Prandelli è tornato al timone della squadra le occasioni sono triplicate. Tre le occasioni con il Benevento, cinque le conclusioni a San Siro che diventano 18 nell’ultima giornata: il prossimo passo dovrà essere quello di affinare la precisione.

