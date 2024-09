Più di mille tifosi viola a Bergamo. Gewiss Stadium al completo dopo i lavori

I tifosi fiorentini cominciano a scaldare i motori in vista della trasferta di Bergamo: saranno più di 1.100 i cuori viola presenti al Gewiss Stadium, ma non siamo lontani dal sold out in un settore ospiti rinnovato che potrà contenere 1300 spettatori in totale. Il colpo d'occhio sarà comunque da big match, col nuovissimo impianto dell'Atalanta - che lo utilizzerà per la prima volta al completo proprio domani - tutto esaurito. A Bergamo, i viola avranno anche un tifoso in più: è Rocco Commisso, atteso stamani a Firenze e pronto a partire con la squadra in direzione Gewiss. Lo riporta il Corriere dello Sport.