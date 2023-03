Pistoia-Perugia, il precedente in casa Fiorentina

La Nazione si sofferma sul precedente in casa Fiorentina quando, nella stagione 1989-1990, il club viola dovette cambiare stadio. Il Franchi venne modificato in vista del Mondiale in Italia del '90. Il club viola così decise di giocare le gare di campionato nello stadio della Pistoiese. Mentre per quanto riguarda la Coppa Uefa venne scelto lo stadio del Perugia.