Pillole di Maxime Lopez: tutto pronto per l’esordio del francese

Maxime Lopez è l’ultimo acquisto di mercato della Fiorentina, in ordine di tempo, e aspetta di fare il proprio esordio assoluto. Se sarà già domani contro il Genk lo deciderà Vincenzo Italiano, ma la possibilità più accreditata in questo momento è quella di vederlo entrare sul terreno di gioco a gara in corso, al posto di Arthur, anche se non può essere scartata del tutto l’ipotesi che l’allenatore lo butti nella mischia fin da subito. Lo riporta il Corriere dello Sport.