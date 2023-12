Pierozzi ha mercato e partirà: tra Serie A e B lo rivuole anche Inzaghi

Oltre ai movimenti in entrata, il Corriere dello Sport si occupa delle uscite rimanendo sulla fascia destra. Niccolò Pierozzi è destinato a svestire la maglia viola. Problemi fisici soprattutto e qualche difficoltà intrinseca non gli hanno permesso d'impattare sulla stagione come sperava. Prima è stato scavalcato da Kayode e poi, nonostante l'infortunio di Dodò, non è riuscito a diventare alternativa del brasiliano insieme al giovanissimo compagno. Sulle sue tracce ci sono la Cremonese in Serie B e due club di A. Verona e Salernitana, dove ritroverebbe Pippo Inzaghi che l'ha allenato a Reggio Calabria con ottimi risultati.