Pierozzi finalmente in gruppo: è pronto a diventare il vice-Kayode

Arrivano buone notizie dal Viola Park per quanto riguarda le condizioni di Niccolò Pierozzi. Il terzino - scrive La Nazione - si allena regolarmente in gruppo dopo aver saltato l’intero inizio di stagione è pronto ad aiutare la squadra e a diventare il vice-Kayode. Discorso diverso per Christensen e Mina, ancora alle prese con i rispettivi problemi muscolari, mentre Nzola, Ikoné e Barak stanno sfruttando questa sosta per avvicinarsi alla miglior condizione possibile.