Piccolo esodo viola in Ungheria: alla Pancho Arena in 300

Alle notti di Conference League i tifosi della Fiorentina ci sono ormai abituati. Come sottolinea La Nazione, in questi ultimi tre anni, la terza competizione europea ha regalato ai sostenitori viola trasferte impossibili, partite al cardiopalma e piccole realtà tutte da scoprire. E anche domani sera sarà così. Nonostante il clima di contestazione, ci saranno circa 300 tifosi alla Pancho Arena per sostenere la squadra di Palladino. Una cinquantina di questi arriveranno da Budapest, direttamente dal Viola Club della città nato nel 2018. Sono infatti diversi i fiorentini che vivono nella capitale ungherese e questa è una grande occasione per vedere da vicino la loro squadra del cuore. I restanti 250, invece, giungeranno direttamente da Firenze, andando a completare lo spazio designato per i tifosi ospiti nel piccolo stadio dalla capienza totale di 3500 posti.