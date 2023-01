Picchi sul Corfio: “La Fiorentina non possiede né punti deboli né punti forti”

La Fiorentina attuale punta diritta verso il buon gioco che, negli ultimi anni, ha prevalso nelle caratteristiche delle squadre, anche in quelle di minori capacità. Se poi si esamina con serenità la Fiorentina si può anche concludere che non sembra possedere né punti deboli né punti forti .

È squadra, questo lo si può anche riconoscere, che con il suo modo di affrontare le partite non manca mai di coraggio e di un pericoloso, ma prezioso, atteggiamento che non la danneggia. La difesa non è insuperabile, ma neanche debole. Trerracciano è un buon portiere, Milenkovic va bene, Biraghi sa attaccare, Bonaventura è stato il migliore contro il Sassuolo, Gonzalez non sbaglia il rigore al 91’. Saponara ha buone idee e tutto sommato r anche tutto sottratto, qualcosa di buono c’è. Le stesse parole, lo stesso «qualcosa di buono» si potrebbe usare anche per gli altri reparti, centrocampo e attacco. (...)