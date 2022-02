Piatek vuole prendersi tutto: anche il CT polacco ieri sera a La Spezia

La partita di ieri sera tra Spezia e Fiorentina è diventata centrale per Michniewicz. E non solo per la presenza in campo di Piatek

Redazione VN

Czeslaw Michniewicz era presente ieri sera sugli spalti del “Picco”. Il nuovo CT della Polonia - specifica www.spezia1906.com - ne ha approfittato per visionare dal vivo una partita chiave per le convocazioni della sua selezione: Russia-Polonia del prossimo 24 marzo.

Una gara di Serie A – leggiamo su Il Secolo XIX – a fare da apripista ad una semifinale di spareggio per andare in Qatar. La partita di ieri sera tra Spezia e Fiorentina è diventata centrale per Michniewicz, che in un colpo solo ha potuto monitorare Kiwior, Reca e soprattutto il viola Krzysztof Piatek, autore del provvisorio 0-1 gigliato.