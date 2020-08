Piatek tentato dalla Fiorentina: l’attaccante piace a Commisso, si riflette sulla formula

Piatek vuole rimettersi in gioco in Serie A, la Fiorentina lavora ai fianchi l’Herta Berlino per riportare il centravanti in Italia e regalarsi il bomber che tanto manca al club gigliato. L’attaccante piace a Commisso e sarebbe stuzzicato dall’idea di tornare a giocare con Kouamè, giocatore con il quale aveva composto una coppia invidiabile al Genoa. La Fiorentina riflette su un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, Pradè pensa alla miglior formula e vuole evitare una guerra di nervi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

