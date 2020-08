Ribery sempre più leader: si taglia le vacanze e si mette già a lavoro. Può essere decisivo anche sul mercato

Ribery taglia le vacanze e si immerge nuovamente nel mondo Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Ribery avrebbe scelto di tagliarsi una settimana di vacanze per far rientro a Firenze, l’obiettivo del francese è quella di diventare sempre più leader di questa squadra. Ma anche in vacanza Franck non ha perso il vizio e si è allenato per conto suo, in più il francese vuole sfruttare la possibilità di svolgere per intero la preparazione, anche se più breve rispetto ai normali standard, visto che l’anno scorso è arrivato quando agosto era ormai agli sgoccioli. Allenamento sempre e in maniera regolare, così Ribery ha imitato CR7 e si è allungato la vita calcistica. Adesso il fuoriclasse ex Bayern aspetta le mosse viola sul mercato per capire se dovrà lottare ancora nel 3-5-2 oppure ripartirà dal 4-3-3, ma una cosa è certa: Ribery avrà sempre una maglia da titolare pronta ad aspettarlo. Intanto Fr7 stuzzica l’interesse viola per Mandzukic e Javi Martinez (LA SCHEDA), entrambi ex compagni al Bayern: effetto Franck?

