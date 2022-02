Piatek, ritorno al passato: ecco come ha conquistato Firenze

La Fiorentina ha trovato il suo attaccante. Piatek è tornato al passato e con i suoi gol vuole decidere anche il suo futuro

Chi l'avrebbe mai detto, ma a quanto pare c'è vita dopo Dusan Vlahovic , o meglio, c'è Krzysztof Piątek . L'attaccante polacco si è dimostrato l'arma in più di questa Fiorentina e con il lavoro di Italiano sta diventando quell'attaccante di cui Firenze aveva bisogno per ripartire.

Come sottolineato da Repubblica, i numeri di Piatek parlano chiaro: sei gare, cinque gol e una media di una rete ogni 77 minuti. A Firenze si sta vedendo quell'attaccante che con Genoa e Milan ha segnato gol a raffica. Quel "bomber" (parola che in polacco significa "uno che spara") che da sostituto si sta trasformando nell'uomo ideale per l'attacco della Fiorentina. Ovviamente, non poteva maccare lo zampino di Italiano che da uomo d'area di rigore lo ha reso attaccante completo, abile anche a far giocare bene la squadra. Il feeling con i compagni? Ottimo e i social parlano chiaro. Da Rosati a Nico Gozalez, tutti stanno dimostrando entusiasmo intorno a Piatek e ormai le sue pistole sono diventate simbolo di gioia per i tifosi, coincidenza purtroppo spiacevole visti gli ultimi avvenimenti. Insomma, la Fiorentina ha il suo nuovo attaccante e con lui l'Europa è tutt'altro che un sogno.