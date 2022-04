Piatek ricarica le pistole, Odriozola si riprende la corsia. Torreira…

Odriozola torna titolare a destra, Torreira dalla panchina. Piatek ricarica le pistole, dopo cinque panchine in favore di Cabral

La buona notizia è il ritorno nella lista dei convocati di Lucas Torreira, arruolabile contro l’ Udinese . L’uruguaiano ha smaltito l’infortunio alla schiena rimediato con la Juventus ed è pronto a dare il suo contributo. Già da stasera, anche se - puntualizza La Nazione - il regista partirà dalla panchina, in previsione del ritorno tra i titolari contro il Milan. Al suo posto ci sarà ancora una volta Amrabat che dovrà tenere le redini della mediana, con qualche ritocco. Maleh non ha convinto, al posto del marocchino si potrebbe rivedere Ikoné in posizione di mezzala, con Duncan a completare il terzetto.

Novità anche in difesa: l’impatto di Odriozola a Salerno è stato devastante. Lo spagnolo si riprenderà la corsia destra dal 1’, dopo un mese. A completare il reparto Biraghi, con al centro Milenkovic e Igor, nonostante la prova a tinte horror di domenica. Dubbi in attacco: Saponara, dopo il gol, viaggia spedito verso la maglia da titolare, così come Nico Gonzalez, nonostante due uscite sottotono. L’enigma riguarda la punta: né Cabral né Piatek hanno impressionato all’Arechi. Il polacco, però, dopo cinque panchine, sembra avere qualche chance in più di figurare nell’undici di partenza.