Piatek o non Piatek? Il riscatto o l’idea di un attacco tutto sudamericano

La Fiorentina può acquistare a titolo definitivo Krzysztof Piatek dall'Hertha Berlino sborsando 15 milioni di euro. Tanti, forse troppi, difficile immaginare un investimento del genere avendo già Cabral in rosa. Ecco perché, per affiancare l'ex Basilea, meglio pensare a un giovane di prospettiva, come Agustin Alvarez: contatti mai interrotti dopo il tentativo a gennaio, presto nuovi colloqui. Lo scrive il Corriere Fiorentino.