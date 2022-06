Piatek: il Torino ci pensa seriamente se non dovesse arrivare Dovbyk

Artem Dovbyk rimane la prima opzione per il nuovo attacco granata. Nel caso non dovesse arrivare l'ucraino - sottolinea Tuttosport - il nome nuovo è quello di un'attuale punta gigliata: Krzysztof Piątek.

Il quotidiano racconta degli stretti contatti dell'attaccante con il Torino, ospite della società per Torino-Milan, lo scorso aprile. Il costo del cartellino oscilla però tra i 10 ed i 12 milioni di euro. Una barriera all'entrata che potrebbe spingere i granata a virare su un altro obiettivo. Se il Toro non dovesse arrivare all'ucraino potrebbe allora tentare l'assalto a Piatek, giocatore che Juric ha già allenato al Genoa. Il polacco di proprietà dell'Hertha Berlino non sarà riscattato dalla Fiorentina che dovrebbe versare 15 milioni nelle casse dei tedeschi, gli stessi richiesti al Torino.