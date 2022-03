Piatek, il derby con l’Empoli a rischio. Si scalda Cabral

Italiano si augura di vedere i progressi di Cabral, ma il polacco potrebbe anche bruciare le tappe

Il rischio adesso è quello che l'attaccante polacco salti il derby alla ripresa del campionato, d'altronde un problema in una zona del corpo così delicata e fondamentale come quella del piede non rende minimi i tempi di recupero. Nei prossimi giorni il centravanti tornerà a Firenze e sarà monitorato dallo staff viola, ma intanto Italiano si augura di poter vedere i progressi di Cabral in termini di condizione fisica. Fino ad ora dietro nelle gerarchie, il brasiliano ha faticato ad inserirsi negli schemi del tecnico siciliano potrebbe avere la sua chance con l'Empoli. Sempre che Piatek non bruci le tappe.