Piatek, dall’allarme al sollievo: solo un taglio alla caviglia suturato

Ansia che pare rientrata quella per Piatek. L'attaccante polacco ha riportato una sutura alla caviglia ma non desta preoccupazione

Nella giornata di ieri, il mondo viola è piombato nell'allerta rossa quando dalla Polonia sono rimbalzate notizie poco confortanti riguardanti Piatek. L'attaccante ha riportato alcuni punti di sutura alla caviglia sinistra dopo la prima partita (amichevole) con la Scozia. In attesa del match con la Svezia, decisivo per i mondiali, la punta è rimasta aggregata alla Nazionale, ma si era temuto il peggio. Le prime foto - riferisce il Corriere Dello Sport - avevano infatti fatto presagire una ferita importante, con sangue sul calzettone e possibili due settimane di stop come diagnosi dell'entourage. Il ragazzo, tramite i social, sembrava rassicurare riguardo i prossimi appuntamenti in programma così come in serata la stessa Fiorentina ha tranquillizzato tutti sul fatto che non si tratti di nulla di grave. L'obiettivo è evidente: recuperare il prima possibile, perché oltre alla voglia di essere un leader c'è anche un riscatto da versare.