Piatek ha le pistole cariche ed è pronto a far innamorare Firenze

Le pistole di Piatek sono pronte a far innamorare Firenze. La sua voglia di dimostrare potrebbe essere molto gradita in questa città

Dusan Vlahovic continua a segnare senza farsi smuovere dalle voci di mercato, ma a Firenze è arrivato un altro bomber pronto a far innamorare la città. Krzysztof Piatek appena gettato nella mischia ha già sparato il suo primo colpo, trovando il gol del 4-2 al Napoli. L'ha messo dentro ritrovando il gol in Italia ben 729 giorni dopo l'ultima volta (25 gennaio 2020 quando era al Milan). <<Le pistole sono ancora cariche>> ha scritto su Instagram dopo la partita di Coppa Italia di giovedì. Intanto Italiano finalmente si può godere due valide scelte per l'attacco della sua squadra, cosa che con Kokorin fino ad oggi non poteva permettersi. L'allenatore prima della gara disse <<Si allena forte ed è felicissimo di essere qui, lo sfrutteremo al meglio>>. Detto e fatto. Piatek fin dalla sua conferenza stampa di presentazione ha mostrato la sua voglia di tornare a far bene in Italia e quella alla Fiorentina potrebbe essere un'occasione più che importante per tornare a sparare come solo lui sa fare.