Piatek, voglia di Fiorentina: in Germania guardava i viola in TV. Il particolare

La Nazione svela un particolare riguardo la trattativa che ha portato a Firenze il centravanti polacco

Saranno fischiate le orecchie a Italiano, scrive il quotidiano. L’altro motivo determinante è stato proprio la filosofia di Italiano, che ha sempre dato spazio ai giocatori che si sono allenati meglio durante la settimana. Una garanzia per Piatek, perfezionista assoluto e quasi-maniaco della preparazione fisica unita alla tattica. Insomma la Fiorentina gli è sembrata il posto giusto per ripartire, nonostante la presenza di un campione-marziano emergente come Vlahovic. Infine il giornale si chiede se sarà possibile anche vedere Piatek insieme a Vlahovic. In alcune fasi delle partite sì, magari in un 4-3-1-2, oppure un 4-2-4, magari se ci sarà l’esigenza di recuperare un risultato.