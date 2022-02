Piatek carica le pistole. Il polacco deve raddrizzare una stagione complessa

La serata del Pistolero?

In circostanze normali, la partita del Franchi di oggi sarebbe stata al 100% la partita di Kris Piatek. Sarebbe, già, perché il polacco ha saltato diversi allenamenti negli ultimi giorni per qualche problemino e, come confermato da Italiano, andrà valutato. Ecco perché il 'vantaggio' di un mese maturato nei confronti del dirimpettaio Cabral si è assottigliato parecchio nelle ultime ore. In ogni caso, secondo La Gazzetta dello Sport, sarà comunque l'ex Genoa a partire dall'inizio. Kris deve riscattare una stagione fin qui piuttosto complessa visto che all'Hertha non giocava con continuità. In Viola, invece, si è subito fatto trovar pronto andando in rete contro il Napoli. Oggi Piatek ha il dovere di farsi trovare con le pistole di nuovo cariche.