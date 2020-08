Piatek a peso d’oro. Fiducia viola, ma l’Herta vuole 25 milioni. Manduzkic…

Non meno di 25 milioni. Questa è la cifra che l’Herta Berlino chiede per liberare Krzysztof Piatek (SCHEDA), visto che i tedeschi non vogliono perdere l’investimento fatto sul centravanti polacco pochi mesi fa. La prima mossa viola per mano degli intermediari, scrive La Nazione, è stato un prestito oneroso con possibilità di riscatto obbligatorio ma la risposta del club berlinese è stata freddina. La Fiorentina è però alla ricerca di un centravanti e non vuole mollare la presa, dunque se ne riparlerà a breve.

Gli altri

Come scrive il quotidiano su Belotti è calato un fitto silenzio, non tanto perché il Gallo non piaccia più alla dirigenza viola, ma piuttosto perché Cairo non vuole cedere il suo uomo simbolo. Sempre aperta invece la pista Mandzukic: il croato non ha ancora scelto la sua prossima destinazione e i viola possono sempre giocarsi la carta Ribery come garante della voglia di continuare a crescere.

PEDULLA’: “EDER HA SCELTO LA FIORENTINA. TROPPO FORTE IL RICHIAMO DI IACHINI”