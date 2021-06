Pezzella via? Potrebbe restare in Italia: spunta l’interesse del Cagliari

Il futuro del capitano viola resta incerto. E il Cagliari monitora la situazione con interesse

Pista nuova per il mercato in uscita della Fiorentina. Il Corriere dello Sport di oggi racconta dell'interesse del Cagliari per German Pezzella. Il futuro del capitano della Fiorentina è ancora incerto e il club sardo sarebbe pronto a farsi avanti. Tra viola e rossoblu c'è anche il discorso Sottil da affrontare: leggi le ultime