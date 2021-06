Sottil, Semplici vuole tenerlo: il Cagliari studia l’offerta giusta

Sottil è reduce da una prima metà stagione positiva col Cagliari, frenato da un lungo infortuno è rientrato per gli Europei U21

Sulle colonne de La Nazione troviamo un approfondimento su Riccardo Sottil, per il quale il Cagliari sarebbe pronto a bussare di nuovo alla porta della Fiorentina. Il club sardo starebbe studiando la formula migliore per confermare in rosa l'esterno classe '99: l'obiettivo è puntare all’acquisto a titolo definitivo. Oppure il semplice rinnovo del prestito, con un diritto di riscatto da poter esercitare nel 2022. Anche se - aggiunge il quotidiano - la Fiorentina non ha fissato alcun prezzo, perché aspetta di farlo visionare a Gattuso. Il giocatore rientra tra quelli che il tecnico vuole a disposizione nella prima settimana di ritiro, per definire cessioni e conferme.