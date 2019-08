Pezzella resta alla Fiorentina: anche la Roma getta la spugna

Dopo alcune settimane di rumors relativi ad una possibile partenza di German Pezzella, i segnali degli ultimi giorni vanno nel senso opposto. L’argentino è destinato a rimanere a Firenze e conservare il ruolo di capitano della squadra. Un’ulteriore conferma arriva stamattina dalla Gazzetta dello Sport che, nella sezione dedicata alla Roma, scrive: “col passare delle settimane alcune piste paiono sfiorite, come quelle di Rugani (la Juve non vuole darlo) e Pezzella (costa troppo e la Fiorentina non intende cederlo)”. Salvo colpi di scena dunque Montella ripartirà dalla coppia centrale formata da Milenkovic e da Pezzella. VIA SAPONARA, IL RISCATTO E’ BASSO…