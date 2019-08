La fascia sul braccio di Pezzella: sarà ancora lui il capitano

Stasera alle 21 la Fiorentina giocherà in amichevole contro il Livorno allo stadio “Armano Picchi”. Come scrive La Nazione, il capitano sarà German Pezzella. L’argentino, quindi, potrebbe essere tolto dal mercato. E le tentazioni della Roma? Da non ascoltare. Almeno per questa sessione di trattative. indicazione numero due: la vicenda Chiesa, dopo l’atteggiamento propositivo di Commisso, qualche settimana fa, potrebbe chiudersi con una semplicissima decisione di rispettare il contratto. E stop. Senza quindi adeguamenti o – come poteva parere in un primo momento – con la promozione a uomo simbolo della Fiorentina.

E PEZZELLA E’ SUBITO IN FORMA