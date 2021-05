Pezzella out, Quarta in: cambio possibile, la difesa va registrata

Contro la Lazio Martinez Quarta ha trovato il posto da titolare nella gestione Prandelli: sarà così anche durante lo Iachini-bis?

Quarta per Pezzella? Visto il rendimento recente, il dubbio c'è. Lo si legge su La Repubblica, che sottolinea come la Fiorentina non possa permettersi gli errori di Bologna. Troppi 57 gol subiti, senza Igor squalificato Iachini riflette sul da farsi. Pezzella resta in vantaggio, mentre il futuro è sempre più lontano da Firenze. Come del resto per Milenkovic, che ieri ha pronunciato parole che a molti sono sembrate d'addio.