Fiorentina-Lazio è la partita di Ribery: solo sconfitte, ma mai banalità

Un'espulsione, un assist, un gol. Non sono bastati i numeri migliori del Franck viola per battere la Lazio in passato, i viola ci riproveranno domani

Redazione VN

Ormai è chiaro che a Ribery servono partite non banali per accendersi: Fiorentina Lazio, leggiamo sul Corriere dello Sport-Stadio, non lo è. Per i viola, ma soprattutto per il francese, che di partite così ne ha giocate decine e decine. Inoltre, la Lazio rappresenta una sorta di chimera per FR7: tre sconfitte e un'espulsione, nonostante gol e assist splendidi messi a referto.

Nell'ottobre del 2019, il rosso a partita terminata dopo che la Lazio aveva segnato l'1-2 nel finale, con Ribery fuori dal campo: nervi tesi, un paio di spintoni, squalifica per tre giornate. Poi, quasi a farsi perdonare, otto mesi dopo ecco la perla dell'Olimpico con dribbling e destro sul primo palo, poi rimontata sempre nel finale di gara. E infine la partita di andata di questo campionato, per l'Epifania, nella quale un infortunio lo ha costretto al forfait anticipato nel primo tempo. Lazio mai battuta? No: nel 2005, il Marsiglia superò i biancocelesti per 3-0 nel Torneo Intertoto, con gol del numero 7 viola. Con la Lazio, insomma, non è mai banale.