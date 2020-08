Pezzella, il Valencia resta vigile. Dalbert vorrebbe restare, trattativa complicata

Spazio al mercato in uscita della Fiorentina sulle pagine sportive de La Nazione. Si parte con l’attacco, che potrebbe non comprendere Vlahovic nella prossima stagione. L’attaccante serbo è scalato nelle gerarchie e rischia di perdere un altro anno, un prestito potrebbe essere utile sia a lui che alla Fiorentina. E Milenkovic? Non sarebbe semplice rinunciare al numero 4 viola, ma l’accordo per il rinnovo pare complicato. Su di lui (e pure su Vlahovic) c’è il Milan.

Per Pezzella resta vivo l’interesse del Valencia: la Fiorentina chiede 20 milioni ma se gli spagnoli dovessero affondare il colpo i viola ascolterebbero le proposte. Resta in ballo anche il futuro di Dalbert e quello di Biraghi, il primo in prestito secco che però avrebbe manifestato l’intenzione di restare. Molto dipenderà dalle richieste dell’Inter, che potrebbe inserire il riscatto di Biraghi come base di partenza. Trattativa complicata.