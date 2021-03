Pezzella fra rinnovo e addio. Ma prima la missione salvezza

German Pezzella sta vivendo una stagione di alti e bassi. Nell’edizione odierna di Repubblica Firenze viene analizzato il momento del difensore argentino fra presente e futuro. Insignito della fascia dopo la scomparsa di Astori, Pezzella è atteso da 11 finali prima del bivio decisivo. La missione più importante per il 29enne, infatti, è quella di portare la Fiorentina alla salvezza.

Dopo l’ottimo lavoro svolto da German nelle ultime stagioni al fianco di Milenkovic, il numero 20 è stato protagonista di mesi piuttosto altalenanti. In tutto ciò, scrive il quotidiano, la scadenza del suo contratto indica giugno 2022. In realtà, Pezzella era già stato vicino a lasciare la maglia della Fiorentina questa estate, ma Iachini aveva posto un veto alla sua cessione che di fatto non avvenne. Non mancano gli estimatori dell’argentino, primo fra tutti Stefano Pioli, tecnico con cui Pezzella ha dato il meglio di sé. Sul fronte contrattuale, inoltre, la trattativa fra club e calciatore non si è mai sbloccata e questo ha fatto sì che club come Roma e Napoli si affacciassero alla finestra. Le due squadre potrebbero anche essere disposte a formulare un’offerta vicina ai 15 milioni per ingaggiare il difensore argentino.

La Fiorentina, dal canto suo, non prima di aver raggiunto la salvezza, potrebbe tentare di riaprire un dialogo con German per il rinnovo. Magari facendo leva su quel senso di appartenenza che Capitan Pezzella sente eccome nei confronti di Firenze e della Fiorentina.