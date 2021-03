Pezzella, da domenica sarà il 10° capitano centenario della storia viola

Un traguardo che solo altri nove possono vantare di aver raggiunto. Contro il Genoa, German Pezzella diventerà il decimo giocatore della storia della Fiorentina ad indossare la fascia di capitano in (almeno) 100 partite ufficiali. Come scrive La Nazione, l’argentino rientrerà da domenica in questa ristretta élite di giocatori. Dopo la scomparsa di Davide Astori, Pezzella indossò la fascia per la prima volta il 31 marzo 2018, in concomitanza con l’assenza di Milan Badelj, mentre dalla stagione successiva è stato stabilmente capitano. Dopo Pizziolo, Piccardi, Rosetta, De Sisti, Antognoni, Batistuta, Di Livio, Dainelli e Pasqual, un altro giocatore si iscrive al club dei “centenari”.

