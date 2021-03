Parlano i numeri: Quarta miglior viola del 2021, 16esimo in assoluto

Il CIES, osservatorio svizzero che analizza i dati statistici relativi al calcio europeo, ha stilato la graduatoria dei migliori giocatori del campionato italiano nei primi tre mesi del 2021. In classifica sono presenti solo i giocatori che hanno presenziato per almeno due terzi delle partite. Il primo viola è Lucas Martinez Quarta, sedicesimo dietro a Junior Messias e davanti a Radja Nainggolan. Il punteggio di 74,2 gli vale una posizione più alta addirittura di Romelu Lukaku, uomo copertina dell’Inter in fuga.