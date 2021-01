Pezzella/2: “Date tempo ad ACF, ora serve compattezza. Futuro? A fine stagione”

Ecco il seguito dell’intervista dell’argentino a Tuttosport di questa mattina (LEGGI LA PRIMA PARTE). Le voci sul futuro di Pezzella sono dietro l’angolo, visto anche il contratto in scadenza nel 2022. Ma il centrale (come il suo compagno di reparto) affronterà questo argomento soltanto a fine stagione e l’esito non dipenderà soltanto dalle sue volontà. Adesso per lui è il momento di avere rispetto per la maglia, i compagni e i tifosi. Quello che però non cambia per Pezzella è l’orgoglio di indossare la fascia di capitano della Fiorentina. In seguito arriva anche un resoconto della sua esperienza in maglia viola.

German dichiara: “Mi sarebbe piaciuto lottare ogni anno per l’Europa ma credo sia un pensiero normale per chi ha imparato a conoscere e ad amare Firenze e questi colori.” E alla domanda se la Fiorentina potrà tornare ad essere una squadra da parti nobili della classifica, l’argentino non si sbilancia e chiede di dare tempo alla società per mostrare il proprio progetto. Adesso serve soltanto compattezza e continuità per dimostrare di poter ambire a qualcosa in più della salvezza, spiega il nativo di Bahia Bianca. Poi uno sguardo ai due bomber della sfida di domani: Belotti, il riferimento del Torino e Vlahovic. Sul serbo Pezzella vede un futuro roseo, nonostante ammetta come una piazza importante come Firenze abbia messo tanta pressione al ragazzo.

Kokorin vuole bruciare le tappe: ha già trovato casa e l’insegnante di italiano