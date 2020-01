Tra gli argomenti affrontati da Marco Mancosu nel corso dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ci sono anche il valore dell’ex viola Petriccione e la lotta salvezza. Queste le parole del centrocampista del Lecce: “Chi segnalerei ad un club di Serie A tra i miei compagni di squadra? Petriccione. E’ esordiente in Serie A e sta stupendo tutti. Corsa a quattro per la salvezza? No, c’è ancora tempo. Altre squadre potrebbero essere risucchiate nella zona pericolo”.