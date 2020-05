Pessina, l’Atalanta ci guadagna in ogni caso. Il prezzo del giocatore e le prospettive

Su La Gazzetta dello Sport si parla del futuro di Matteo Pessina (SCHEDA), centrocampista dell’Hellas Verona accostato anche alla Fiorentina (LEGGI). Ceduto il 26 agosto in prestito con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro, l’Atalanta ha però conservato il contro-riscatto per cinque (al Milan spetterebbe il 30-50% della plusvalenza di una eventuale futura rivendita): opzione che conferma che il club orbico crede in lui. Per questo non ne ha perso il totale “controllo”, considerando inoltre che i sondaggi non stanno mancando. Piace in Italia, qualche telefonata dall’estero è arrivata da parte di squadre pronte a chiedere informazioni sugli (almeno) 10 milioni che allo stato attuale vale. Tuttavia, presto la richiesta potrebbe toccare quota 15: dipenderà dalla ripresa del campionato e dal peso delle 13 partite che giocherà con il Verona.