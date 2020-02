Il Verona lo potrà riscattare dall’Atalanta per 4,5 milioni (che aggiungendo altri 500.000 euro lo può riportare a casa) ma intanto gli scaligeri si godono Matteo Pessina. Il centrocampista di scuola nerazzurra, dopo un lungo peregrinare tra Lecce, Catana, Como, Spezia e il ritorno a Bergamo, si è affermato in gialloblu e contro la Lazio ha sostituito in maniera egregia il futuro viola Sofyan Amrabat. La Gazzetta dello Sport scrive che sul classe ’97 ci sia proprio l’interesse della Fiorentina: Inter, Milan, Napoli e viola hanno messo gli occhi sul calciatore, sul quale può scatenarsi un’asta che arriverà a 20 milioni. E l’Atalanta fiuta già un affare alla Kulusevski…