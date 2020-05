Pessina: “Il vincolo? Si può trattare Adesso sul Franchi deve decidere la Fiorentina”

Su La Nazione troviamo le parole di Andrea Pessina, che prova a far luce sull’ipotesi ristrutturazione del Franchi. Il soprintendente non ha mai negato la possibilità di interventi sullo stadio progettato dal Nervi, mettendo però precisi paletti. Pessina racconta che il procedimento amministrativo è concluso e che la commissione regionale del patrimonio culturale ha emesso la scorsa settimana il parere di vincolo: “Adesso verrà notificato al Comune di Firenze, poi la palla passa di di nuovo a Fiorentina e Comune”. I paletti potrebbero non soddisfare la Fiorentina, anche se è al vaglio una proposta di legge che vorrebbe liberare tutti gli stadi italiani da ogni vincolo storico artistico.

Pessina parla anche del confronto con il Meazza: “Anche lì il percorso è stato tortuoso, ma parliamo di due stadi molto diversi. Il Meazza è stato più volte manomesso e non è bello quanto il Franchi, non ha più l’unitarietà architettonica che lo stadio di Firenze conserva ancora”. L’intervista continua con una specifica sui vincoli, “non dicono cosa fare e cosa no – precisa il soprintendente – ma cosa tutelare”. Viene spiegato che sono le modalità di realizzazione, il progetto, a fare spesso la differenza. Nessun tabù sulla copertura quindi, così come non ce ne sono sula chiusura degli spazi sotto le curve (ipotesi prevista da Nervi). “Così – conclude Pessina – si potrebbero recuperare volumi utili per fare ristoranti, palestre, negozi e altro”.