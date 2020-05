Stadio, Campi unica soluzione per Commisso. Pessina al Ministero: “Il Franchi non si tocca”

Repubblica in edicola oggi fa il punto sulla vicenda stadio. Rocco Commisso ha capito che resta soltanto l’ipotesi di un nuovo impianto a Campi Bisenzio. Il progetto di restaurare il Franchi non è conveniente, anzi: per acquistarlo e rifarlo daccapo costerebbe come due stadi. Il patron viola non ha apprezzato le parole di Nardella (LEGGI QUI) sulla soluzione a Campi. Domani scadrà il bando della Mercafir, altra ipotesi sfumata: venerdì il numero uno della Fiorentina potrebbe prendere la parola, forse con un comunicato. Infine un retroscena, secondo il quotidiano il soprintendente Pessina avrebbe chiamato Franceschini dopo che il suo omologo di Milano ha dato il via libera per abbattere San Siro. Il senso della telefonata? “Franchi resta un monumento e non si tocca”.