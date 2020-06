Pessina: “Curve più vicine e copertura, è tutto possibile. Sembrava che io fossi della Juve…”

La Nazione ha intervistato il Soprintendente Andrea Pessina dopo l’incontro di ieri in merito allo stadio a Campi Bisenzio (LEGGI). Pessina racconta di aver chiesto chiarimenti a Joe Barone dopo le parole di Commisso di sabato pomeriggio, dato che avvertiva una certa ostilità nei propri confronti: “Sembrava che il problema fosse la mia antipatia verso la Fiorentina, e che addirittura tifassi per la Juventus, quando io per la verità non sono proprio tifoso di nessuno”. Ribadisce poi che non è la Soprintendenza a non voler fare lo stadio, e che l’unico progetto visionato ad oggi è quello di Casamonti.

Sul vecchio stadio, continua il Soprintendente, si possono operare molte modifiche, a patto che si lavori insieme tenendo presenti sia le esigenze di tutela sia quelle della committenza. “La possibilità di fare del Franchi uno stadio dove le curve sono più vicine al campo di gioco c’è, di fare la copertura anche. Poi bisogna vedere di quanti altri spazi c’è bisogno fra hotel, negozi, ristoranti… quello però è un altro discorso”. Lo stadio Franchi, conclude Pessina, è un monumento che si trova nei libri di architettura. Ammette che i tempi cambiano, e spera che la Fiorentina possa rimanere nel suo impianto, ma è categorico sul fatto che non ci si possa avvicinare con il piccone.