Dopo aver dedicato spazio ai ballottaggi in casa Inter, la Gazzetta dello Sport si concentra su Ivan Perisic, che dovrebbe agire stasera sulla fascia sinistra. Il fresco campione d’Europa con la maglia del Bayern Monaco ha bisogno di una prova convincente contro Federico Chiesa per guadagnarsi la conferma dell’Inter e scacciare altri esterni che potrebbero arrivare dal mercato. Ma l’avversario odierno, chiude la Rosea, non è un cliente semplice.

CONTE VS IACHINI, LA DECIDERANNO I DUELLI INDIVIDUALI