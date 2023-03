Perché il Franchi è stato inserito nel Pnrr? La risposta è nell’acronimo “Ivsm”

Campo di Marte non rientra nelle aree degradate, ma è stato inserito nel Pnrr. La risposta sta in uno strano acronimo di cui il ministero ha tenuto conto

Repubblica Firenze si chiede perché il Franchi è stato inserito nei piani urbani integrati del Pnrr se non rientra nelle "aree degradate". La risposta sta nell'acronimo "Ivsm", "indice di vulnerabilità sociale e materiale" di cui il ministero dell’Interno ha tenuto conto nel decretare l’elenco dei progetti ammessi a quei fondi. Si basa - spiega il quotidiano - su una serie di aspetti, tra cui numero di famiglie monogenitoriali, disagiate, incidenza percentuale del numero di giovani fuori dal mercato del lavoro o dalla formazione scolastica, famiglie con disagio economico. Ecco, il criterio di riparto delle risorse è stato effettuato anche sulla base di quest’indice: superati i 98,5 si poteva accedere. Campo di Marte è a 100,3. Quindi zona “vulnerabile”. Con delle storture. Perché secondo quest’indice l’area di Firenze con un indice più alto è Cascine del Riccio, poi Poggio Imperiale, due quartieri che non possono essere certo definiti “ degradati”, mentre invece la misura del Pnrr punta a ridurre "emarginazione, degrado sociale" oltre che il "recupero, ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche" , fattispecie — quest’ultima — in cui lo stadio rientrerebbe.