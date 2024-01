Per Nico l’obiettivo è l’Inter. Lo stop può aiutare la Fiorentina

La Fiorentina è rientrata in Italia, a Bologna dopo la sconfitta di Riyadh. Adesso la Supercoppa deve essere archiviata. La testa va sulla Serie A, visto che i prossimi impegni in Coppa Italia e Conference distano quasi 2 mesi. Domenica 28 arriva l'Inter, che fa paura. La settimana di pausa farà comodo a Nico Gonzalez, che potrà così mettere minuti nelle gambe in vista del rientro. In Arabia ha fatto le prove generali, ma contro i nerazzurri potrebbe mettere piede in campo per uno spezzone di gara. Italiano spera, l'argentino è fondamentale per i viola. Fonte Corriere Dello Sport