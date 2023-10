“Per me è troppo tardi”. La resa di Rocco Commisso sul tema Franchi

Una serata di festa, un giorno attesissimo dal popolo fiorentino: il Viola Park, sorto a Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze, è stato inaugurato con una lunga e sentita cerimonia. La struttura era già a disposizione del club da qualche settimana, ieri c’è stato il taglio del nastro vero e proprio. Presenti vari rappresentati delle autorità calcistiche, fra cui il Ministro per lo Sport e i giovani Abodi, il Presidente Uefa Ceferin e il presidente della Lega di A Casini. A fare da padrone di casa, ovviamente, Rocco Commisso che ha detto che «In Italia ci sono gli stadi più vecchi d’Europa. In America ogni squadra è aiutata dalla pubblica amministrazione a fare gli stadi, qui no». E sulla possibilità che la Fiorentina intervenga anche per il rifacimento del Franchi, Commisso è stato netto: «Per me è troppo tardi perché i soldi li ho spesi qui». Lo riporta la Gazzetta dello Sport.