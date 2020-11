Per la prima Prandelli si affida all’esperienza: pronto il tris di senatori

La Fiorentina col Benevento si aggrappa a loro ed comprensibile sia così: certi ruoli non sono casuali nello spogliatoio. Con Biraghi e Callejon , non appena avrà recuperato la condizione, pronti a rivestire un ruolo importante.

tutti i suoi calciatori, ma il Cor.Sport sottolinea la necessità che il “Mago di Orz” riparta dai calciatori d’esperienza, alla ricerca di esempi da seguire, per il gruppo. Uomini che il quotidiano identifica in German Pezzella , Franck Ribery e Martin Caceres.

Cesare Prandelli punta su tutti i suoi calciatori, ma il Cor.Sport sottolinea la necessità che il “Mago di Orz” riparta dai calciatori d’esperienza, alla ricerca di esempi da seguire, per il gruppo. Uomini che il quotidiano identifica in German Pezzella , Franck Ribery e Martin Caceres. La Fiorentina col Benevento si aggrappa a loro ed comprensibile sia così: certi ruoli non sono casuali nello spogliatoio. Con Biraghi e Callejon , non appena avrà recuperato la condizione, pronti a rivestire un ruolo importante.